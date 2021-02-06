Польские консерваторы предложили создать женские «комнаты для слез»

Консервативная католическая партия «Объединенная Польша» выдвинула идею по созданию мест поддержки беременных женщин, которые вынуждены родить ребенка с патологией из‑за нового запрета на аборты. По информации Notes from Poland, предложение стало очередным ответом на протесты в Польше.

Такие заведения предложили назвать «комнаты для слез». Пресс-секретарь министерства юстиции Польши Агнешка Боровска заявила, что в них женщины смогут поплакать и пообщаться с психологами, чтобы получить от них «особую помощь» и рекомендации, что делать дальше.

Запрет на аборты в Польше вступил в силу в конце января. Теперь аборт разрешается только в случае изнасилования, инцеста или когда беременность угрожает жизни матери. Патологии и неизлечимые болезни плода не будут считаться достаточной причиной для прерывания беременности.

Решение вызвало массовые демонстрации по стране. Поляки вышли на улицы с красными сигнальными ракетами и плакатами с лозунгом: «Свободный выбор, а не террор». В ответ на это правительство отдало приказ разогнать толпу из‑за нарушения коронавирусных ограничений.