Поселок в Украине могут переименовать в Нью-Йорк. Это его историческое название

В Донецкой области Украины поселок городского типа Новгородское может стать Нью-Йорком. Предложение выдвинул комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Об этом пишет портал «УНИАН».

Власти хотят вернуть историческое название поселка. Он был Нью-Йорком до 1951 года и упоминался под этим именем в книге Виктора Некрасова «В родном городе». Однако за время Холодной войны отношения страны с США испортились и поселок переименовали.

Сейчас в Новгородском живут около 10 тыс. человек. На его территории расположен Дзержинский фенольный завод, который стал основным рабочим местом для большинства жителей, после того как машиностроительный завод имени Петровского перестал существовать.

В ноябре жители австрийской деревни Фуккинг (Fucking) решили сменить название из‑за назойливых туристов. Дело в том, что название деревни совпадает с английским обсценным словом fucking. Это стало поводом для множества шуток: туристы постоянно останавливаются у дорожных указателей, чтобы сфотографироваться, иногда в непристойных позах.