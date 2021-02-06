В ВОЗ заявили о сокращении темпов распространения коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила о замедлении темпов распространения коронавируса в мире. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила на брифинге, что это происходит благодаря соблюдению ограничительных.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в свою очередь, заявил, что число прививок в мире превысило количество зараженных. Он призвал страны, которые уже вакцинировали врачей и пожилых людей, «поделиться» с другими государствами.

«Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин», — сказал он.

Ранее в ВОЗ допустили, что коронавирус станет сезонным заболеванием. Представительница организации в России Мелита Вуйнович считает, что предпосылки к этому есть, но дать однозначный ответ пока невозможно — следует понаблюдать за активностью вируса в течение нескольких сезонов.