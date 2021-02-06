В ВОЗ заявили о сокращении темпов распространения коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила о замедлении темпов распространения коронавируса в мире. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила на брифинге, что это происходит благодаря соблюдению ограничительных.
Отметив роль вакцин, ван Керкхове подчеркнула, что людям необходимо продолжать следовать рекомендациям по защите от заражения.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в свою очередь, заявил, что число прививок в мире превысило количество зараженных. Он призвал страны, которые уже вакцинировали врачей и пожилых людей, «поделиться» с другими государствами.
«Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин», — сказал он.
Ранее в ВОЗ допустили, что коронавирус станет сезонным заболеванием. Представительница организации в России Мелита Вуйнович считает, что предпосылки к этому есть, но дать однозначный ответ пока невозможно — следует понаблюдать за активностью вируса в течение нескольких сезонов.