Фотограф Дмитрий Марков выставил на аукцион снимок из ОВД в поддержку оппозиционных телеграм-каналов

Дмитрий Марков вставил на продажу снимок, который сделал в ОВД Косино-Ухтомский, куда его доставили во время акций протеста в поддержку Алексея Навального. Аукцион проходит в комментариях к посту фотографа на Facebook.

На фотографии изображен работник силовой структуры в балаклаве, который сидит под портретом Владимира Путина. Стартовая цена лота — 10 тыс. рублей, один из пользователей соцсети уже готов отдать за него 350 тыс. Вырученная сумма разделится между телеграм-каналами «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», которые освещают митинги.

Марков вложил фото в рамку и назвал его «единственным подписанным авторским отпечатком фотографии из ОВД». Некоторые СМИ заявили, что это «символ преследования Навального и его сторонников».