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Наследный принц Дубая Хамдан и Павел Дуров обсудили сценарии успеха Telegram в ОАЭ

Виктория Шанина
Сегодня в 15:39

В Дубае прошла встреча шейха Хамдана и Павла Дурова. Они обсудили перспективы развития соцсети Telegram на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает сайт правительства Дубая.

Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум заявил, что власти мегаполиса готовы обеспечить продуктивную среду для роста технологических стартапов. Команда Telegram сможет управлять некоторыми предприятиями в Эмиратах.

«Я встретил Павла Дурова, основателя платформы Telegram в Дубае с рыночной стоимостью более 20 миллиардов долларов и более 570 миллионов пользователей и узнал от него подробности вдохновляющей истории успеха, рожденной на земле Эмиратов и в благоприятной деловой среде, которую Дубай предоставляет своим партнерам», — написал Хамдан в твиттере.

Павел Дуров выразил признательность правительству Дубая за финансовую поддержку технологического сообщества. По его словам, это помогло развить рынок инноваций и привлечь больше талантливых предпринимателей, способных выйти на международную арену.

Штаб-квартира Telegram в Дубае открылась в 2017 году в башне Dubai Media City. Основатель соцсети Павел Дуров выбрал этот город из‑за нулевых налогов, ведь «иногда приходится платить властям почти половину от прибыли, а значит, ты работаешь почти 180 дней в году на правительство».

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