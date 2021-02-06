Сценаристка «Хранителей» Стэйси Осей-Куффур напишет «Блэйда» с Махершалой Али

Стэйси Осей-Куффур, известная по работе над сериалом «Хранители», напишет сценарий к перезапуску фильма «Блэйд», заглавную роль в котором исполнит Махершала Али. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Продюсеры находились в поиске автора текста для картины последние полгода, и Али принимал участие в процессе. Осей-Куффур станет первой темнокожей женщиной, которая напишет сценарий полнометражной ленты Marvel.

Блэйд — охотник на вампиров, обладающий сверхчеловеческой силой и выносливостью, а также иммунитетом к укусам вампиров. В оригинальной серии фильмов роль супергероя исполнил Уэсли Снайпс.

О перезапуске «Блэйда» стало известно на фестивале Comic Con, который прошел в Сан-Диего в 2019 году. Подробности проекта пока неизвестны, как и точная дата выхода на экраны.