В Петербурге закрыли станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» по требованию полиции

Полиция Петербурга потребовала закрыть станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» для входа, выхода и пересадки. На Невском проспекте стоят полицейские машины и автозаки, сообщает «Фонтанка».

По данным источника, перекрыты также Литейный и Лиговский проспекты, улицы Фонтанка, Садовая, Площадь Восстания. Машины стоят в «мертвой пробке», движение общественного транспорта также ограничено.

«Накануне было издано распоряжение с грифом секретности со списком дорог, которые нужно перекрыть, и спецтехники, которую нужно поставить на парковку рядом, чтобы оперативно её задействовать для закрытия пешеходного и дорожного движения», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на собеседника.

Машины Росгвардии стоят у Гостиного двора и возле ТЮЗа. В прошлые выходные там проходила акция протеста в поддержку Алексея Навального. Власти города приостанавливали работу станций метро «Невский проспект», «Площадь Восстания» и «Маяковская».