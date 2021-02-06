Руперт Гринт признался, что не смотрел «Гарри Поттера» дальше третьего фильма

Актер Руперт Гринт признался, что не смотрел большинство фильмов из серии «Гарри Поттер». Об этом он рассказал в интервью Variety.

Артист, исполнивший роль Рона Уизли, отметил, что видел только первые три картины, и те — на премьерах. По его словам, ему все равно предстоит наверстать упущенное.

«Теперь, когда у меня есть дочь, мне, вероятно, придется посмотреть вместе с ней все восемь фильмов», — заявил артист.

Дочь Руперта Гринта и его девушки Джорджии Грум родилась в мае 2020 года. Пара назвала ее Уэнзди (Wedndesday — англ. «среда»).

Ранее стало известно, что стриминговый сервис HBO Max планирует снять сериал по франшизе «Гарри Поттера». Сейчас платформа проводит переговоры со сценаристами и ищет лучшие идеи для новой экранизации.