В России за сутки выявили 16 627 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 61 заразившего меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской, Самарской областях, Пермском и Красноярском краях и Вологодской области.