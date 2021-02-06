В России за сутки выявили 16 627 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 61 заразившего меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской, Самарской областях, Пермском и Красноярском краях и Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 951 233. За последние сутки вылечились 22 831 человек, за все время — 3 436 326. За сутки умерли 497 пациентов, за все время — 76 229.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 105,4 млн человек, 2,2 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (26,8 млн). На втором месте — Индия (10,8 млн), на третьем — Бразилия (9,4 млн), на четвертом — Великобритания (3,9 млн).