Павел Дуров сообщил о блокировке телеграм-каналов с личными данными силовиков

Telegram заблокировал каналы, на которых содержатся домашние адреса и телефонные номера российских судей сотрудников правоохранительных органов и СМИ. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он рассказал, что в комментариях к постам на каналах содержались призывы к насилию над силовиками, которых называли «карателями». Пользователи предлагали их «мочить», «скармливать собакам» и «валить».

«Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением», — написал Дуров.

По его словам, из‑за существования таких каналов Apple уже больше недели не дает одобрения на выход экстренного обновления Telegram для iOS, что подтолкнуло мессенджер удалить «проблемные каналы». В последние недели были заблокированы и несколько каналов, в которых публиковались личные данные участников демонстраций.

23 и 31 января по всей России прошли протестные акции против ареста Алексея Навального, которого обвинили в нарушении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля, после того, как Навальному суд заменил условный срок на реальный и назначили 2 года и 8 месяцев колонии, на улицы вышли жители Москвы и Петербурга.