Кролик ездит на лоурайдере в клипе Фредди Гиббса «Gang Signs»

В анимационном видео показан кролик, разъезжающий на лоурайдере. Он собирает деньги со своих подельников и выбивает долги у тех, кто отказался ему платить.

«Gang Signs» — первый релиз Гиббса с тех пор, как он выпустил клип на трек «4 Thangs», записанный с и Big Sean и Hit-Boy. Кроме того, в 2019 году рэпер выпустил совместный альбом с продюсером The Alchemist. Пластинка претендует на «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом».