перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Freddie Gibbs/YouTube Кролик ездит на лоурайдере в клипе Фредди Гиббса «Gang Signs»
Кролик ездит на лоурайдере в клипе Фредди Гиббса «Gang Signs» 9:04
Музей истории ГУЛАГа получил премию Совета Европы 4:02
Кейт Бланшетт станет продюсером драмы о крупнейшем муниципальном мошенничестве в истории США 3:24
В Гонконге детей начнут учить национальной безопасности 2:23
Бен Стиллер снимет фильм о политическом скандале по мотивам подкаста «Bag Man» 1:39
Spencer Kelly/Unsplash Власти Мьянмы приказали заблокировать Twitter и Instagram
Власти Мьянмы приказали заблокировать Twitter и Instagram 0:23
Квентин Тарантино назвал фильм «Джокер» однообразным Вчера в 23:35
В Австралии научились перерабатывать маски в материал для строительства дорог Вчера в 22:59
Компания Александра Цекало спродюсирует в США экранизацию книги «The Vapors» Вчера в 22:24
Умер актер Кристофер Пламмер Вчера в 21:40
worldsbetweenlines/Unsplash Земля нагрелась сильнее обычного в период пандемии
Земля нагрелась сильнее обычного в период пандемии Вчера в 21:16
Группа «Лауд» выпустила клип на сингл «Красный закат» Вчера в 21:14
Стартовал новый сезон «Mint Music Home». Героиней первого выпуска стала Drummatix Вчера в 20:42
Штраф для «Норникеля», проверка для Невзорова и другие новости дня Вчера в 20:37 Дайджест
«Кинопоиск HD» выпустил короткометражный фильм «Показалось» Байбулата Батуллина Вчера в 20:08
Delia Giandeini/Unsplash 185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино
185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино Вчера в 19:43
Pornhub введет биометрическую верификацию пользователей, загружающих ролики на сайт Вчера в 18:17
Карди Би показала новый клип «Up». Его режиссером выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо Вчера в 17:32
Лондонцы Black Country, New Road выпустили дебютный альбом «For the First Time» Вчера в 17:28
Минпросвещения хочет запретить поставки цифрового контента от иностранных юрлиц в школы России Вчера в 16:50
Отключить рекламу

Кролик ездит на лоурайдере в клипе Фредди Гиббса «Gang Signs»

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:04

Американский рэпер Фредди Гиббс выпустил клип на песню «Gang Signs», записанную вместе с артистом ScHoolboy Q. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В анимационном видео показан кролик, разъезжающий на лоурайдере. Он собирает деньги со своих подельников и выбивает долги у тех, кто отказался ему платить.

«Gang Signs» — первый релиз Гиббса с тех пор, как он выпустил клип на трек «4 Thangs», записанный с и Big Sean и Hit-Boy. Кроме того, в 2019 году рэпер выпустил совместный альбом с продюсером The Alchemist. Пластинка претендует на «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерения
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить