Музей истории ГУЛАГа получил премию Совета Европы, которую с 1977 года получают учреждения, способствующие преодолению социальных и политических барьеров и сохранению культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

По мнению Комитета по культуре ПАСЕ, московский музей «документирует массовые репрессии и выступает за политическую свободу», рассказывает о преступлениях государства и том, как «сохраняли свое достоинство в бесчеловечных условиях» жертвы режима.

«Программы музея направлены на раскрытие истории и активизацию памяти с целью укрепления устойчивости гражданского общества и его сопротивления политическим репрессиям и нарушениям прав человека сегодня и в будущем», — сказали в организации.

Представитель комитета по присуждению премии Роберто Рампи отметил «редкую честность», с которой Музей истории ГУЛАГа «решает некоторые из самых сложных вопросов о правах человека, демократии и верховенстве закона».

По его мнению, сотрудникам музея удается устанавливать четкие связи трагического прошлого с правозащитными проблемами сегодняшнего дня и потому «музей может служить образцом» для других культурных учреждений Европы.

Премия Совета Европы вручается ежегодно более 40 лет. В последние годы ее получили Национальный музей секретного наблюдения «Дом листьев» в албанском городе Тирана, Музей связи в швейцарском Берне и Музей военного детства в Сараево.

«Афиша Daily» включила новую постоянную экспозицию Музея истории ГУЛАГа в перечень самых интересных выставок февраля. В ее создании поучаствовали актеры Театра Наций, в их числе — Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Максим Виторган.