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В Гонконге детей начнут учить национальной безопасности

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:23

В Гонконге дети старше шести лет будут изучать закон о национальной безопасности, принятый после массовых протестов 2019 года. Об этом власти региона сообщили на своем сайте.

Школы обязали ввести новые дисциплины, призванные «помочь понять историю и развитие страны, важность национальной безопасности, флага, герба и государственного гимна» и узнать о наказании за такие преступления, как терроризм, подрывная деятельность или сговор с иностранными державами.

Учителей призвали «четко указать, что обеспечение национальной безопасности является обязанностью всех граждан и что здесь нет места для дискуссий или компромиссов», а также пресечь участие несовершеннолетних в политической деятельности.

Отдел образования Гонконга потребовал убрать из школьных библиотек любые книги, которые могут противоречить новому закону. Кроме того, учителям запретили не только призывать детей к политическому активизму, но и участвовать в нем самим.

«Основы образования в области национальной безопасности нужны для того, чтобы развить у школьников чувство принадлежности к стране, чувство национальной идентичности, а также осознание и чувство ответственности за обеспечение национальной безопасности», — отметили в ведомстве.

Учителя осудили новые правила для школ. Вице-президент профсоюза педагогов Гонконга Тин Фэн Чак считает, что они «разрушат отношения между преподавателями и учениками», а глава Союза профессиональных учителей Ип Кин-юэн убежден, что «ограничительный и подавляющий» стиль обучения навредит развитию у учеников независимого мышления.

Власти Китая разработали законопроект о нацбезопасности после массовых протестов в Гонконге в 2019 году, в которых в том числе принимали участие подростки. Парламент страны принял закон 30 июня 2020 года. Он расширил полномочия полиции и запретил мятежи. Документ уже осудили США, страны ЕС, Австралия, Япония и Канада.

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