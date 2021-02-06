Бен Стиллер снимет фильм о политическом скандале по мотивам подкаста«Bag Man»

Американский актер Бен Стиллер выступит режиссером, сценаристом и продюсером полнометражной киноадаптации подкаста Рэйчел Мэддоу «Bag Man» («Человек-мешок»). Об этом сообщил Collider.

Вместе со Стиллером на фильмом будут работать глава музыкально-юмористической телепрограммы Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире») Лорн Майклз, сценарист Адам Перлман и исполнительный продюсер оригинального подкаста Майк Ярвиц.

Они расскажут историю о политическом скандале, случившемся 45 лет назад. Картина попытается раскрыть правду о том, действительно ли вице-президент США занимался взяточничеством прямо в стенах Белого дома и сумел быть незамеченным.

Бен Стиллер занимается одновременно сразу несколькими продюсерскими проектами. Он разрабатывает основанный на реальных событиях фильм «The Seven Five» вместе со студией MGM, посвященный коррупции среди нью-йоркских полицейских в 1980-х годах.

Также он готовится стать режиссером сериала «Severance» («Разделение») и планирует поработать над «Высокой пустыней» для стримингового сервиса Apple TV+. Кроме того, Стиллер появился в недавней комедии HBO Max «Взаперти».