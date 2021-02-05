Компания Александра Цекало спродюсирует в США экранизацию книги «The Vapors»

Компания Александра Цекало Sreda Global займется киноадаптацией бестселлера Дэвида Хилла «The Vapors» вместе с американскими продюсерами Джессикой Роудс («Острые предметы», «Утопия») и Алексом Меткалфом («Самый громкий голос»). Об этом сообщил Deadline.

Кинематографисты разработают сериал по мотивам книги, признанной изданием Chicago Tribune одним из лучших документальных произведений 2020 года. Она рассказывает криминальную историю города Хот-Спрингс в Арканзасе.

В центре истории — гангстеры и обычные жители американской глубинки, стоящие за сетью нелегальных казино, борделей и так называемым «черным Бродвеем». Съемки шоу начнутся в 2022 году.

Продюсерская компания Sreda Global основана в 2019 году в Лос-Анджелесе. В ней помимо Александра Цекало работает Джон Джашни, известный по «Мальчишнику в Вегасе», «Варкрафту», «Багровому пику» и «Битве титанов».