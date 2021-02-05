В Австралии научились перерабатывать маски в материал для строительства дорог

В Австралии ученые предложили перерабатывать использованные медицинские маски в материал для строительства дорог. Это поможет решить проблему экономики замкнутого цикла для отходов, возникающих при пандемии коронавируса, говорится в исследовании.

Строительная смесь состоит из измельченных одноразовых масок и переработанного бетона, который получают при сносе старых зданий. По словам ученых, маски добавляют жесткости и прочности материалу. Его можно использовать в качестве основы для дорог и тротуаров.

Всего для одного километра дорожного полотна с двумя полосами движения потребуется около 3 млн масок. Это предотвратит попадание 93 тонн отходов на свалку. При этом эксперты утверждают, что дороги, сделанные из такого материала, прослужат дольше обычных и обойдутся на 30% дешевле.

Авторы исследования надеются, что новая технология поможет решить экологические проблемы, вызванные пандемией. Они подсчитали, что ежедневно во всем мире используется около 6,8 млрд одноразовых масок. ПО данным ООН, 75% из них оказываются на свалках и оседают в мировом океане.