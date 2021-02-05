Земля нагрелась сильнее обычного в период пандемии

Ограничения и снижение общественной деятельности, связанные с пандемией коронавируса, позволили сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Однако это привело к краткосрочному повышению средней температуры на планете, сообщает Phys.org.

Дело в том, что с уменьшением объема выбросов аэрозолей в период локдауна сократилась и концентрация взвешенных частиц, которые отражают солнечный свет. Больше тепла достигло поверхности Земли, из‑за чего она в течение нескольких месяцев была нагрета сильнее обычного.

Потепление больше всего заметно в США и России. Ученые объясняют это тем, что в крупных промышленных странах наиболее распространены аэрозольные. Там весной 2020 года температура поднялась на 0,37 °C выше ожидаемой при тех погодных условиях.

Эти изменения имеют временный эффект, который исчезнет в течение нескольких лет, утверждают исследователи. В долгосрочной перспективе пандемия, напротив, замедлит глобальное потепление из‑за уменьшения выбросов углекислого газа, который удерживает тепло у поверхности планеты и способствует ее нагреванию.