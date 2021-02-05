Песня предваряет новый альбом трио, выход которого запланирован на 19 февраля. Пластинка будет называться так же, как и представленный сингл. Предзаказ альбома, а также продажа билетов на презентацию релиза 27 марта в «Gipsy» уже открыты .

Уфимская электронная группа «Лауд» выпустила клип на сингл «Красный закат». Видео появилось на ютьюб-канале коллектива, а сам трек опубликовали на музыкальных стриминговых сервисах.

Главными героями ролика стала влюбленная пара, которая грабит подпольное казино с помощью игрушечного пистолета. Клип сняли режиссеры Илья Бочарников и Максим Росличенко.

В записи «Красного заката» принял участие Vacio — гитарист и рэп-музыкант из Екатеринбурга, о котором «Афиша Daily» рассказывала в прошлом году. Про его последний альбом можно прочитать здесь, а посмотреть на коллаборацию с «Мальбэком» — здесь.

«Этому треку суждено было родиться. Вот так одной бессонной ночью Рамиль написал Vacio и договорился поработать вместе. До этого мы были не знакомы лично, но творчество для того и создано, чтобы объединять. В итоге за одну студийную сессию появился „Красный закат“», — рассказали участники «Лауд».

Два года назад «Афиша Daily» встречалась с Рамилем, Василием и Сергеем из трио «Лауд». Музыканты тогда рассказали о своей любимой музыке на все случаи жизни.