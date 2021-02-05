Штраф для «Норникеля», проверка для Невзорова и другие новости дня

В России четвертый день выявляют менее 17 тыс. заболевших коронавирусом, на этот раз — 16 688. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось до 3 934 606.

Московские студенты возвращаются с дистанционки. С 8 февраля они будут учиться очно, а их транспортные карты разблокируют.

Суд оштрафовал «дочку» «Норникеля» на 146 млрд рублей из‑за разлитого топлива в Норильске. Сама НТЭК не согласна с расчетами и заявляет, что ущерб составляет 21,4 млрд.

В возрасте 52 лет ушел из жизни актер и режиссер Виталий Альшанский. Он запомнился по ролям в фильмах и сериалах «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бригада» и «Кухня».

Всероссийскую перепись населения снова перенесли из‑за коронавируса. Вместо апреля она пройдет в сентябре 2021 года.

Джо Байден выступил с речью по вопросам внешней политики. Президент США заявил, что займется восстановлением международных союзов, и потребовал освобождения Алексея Навального.

Суд арестовал на 13 суток SMM-редактора Aviasales Романа Бордунова. Он будет отбывать арест в спецприемнике в Сахарово.

Александр Невзоров назвал Зою Космодемьянскую фанатиком. Российское военно-историческое общество попросило Генпрокуратуру проверить это высказывание.

Запрет на использование мата в соцсетях спровоцировал его рост. За два дня пользователи опубликовали 645 тыс. постов с ненормативной лексикой — на треть больше, чем год назад.

185 немецких актеров и актрис совершили массовый каминг-аут. Они призвали общество изменить отношение к ЛГБТК-людям и чаще показывать их в кино.

Вышел клип «Elasticity» лидера System of a Down Сержа Танкяна с Сашей Бортич в главной роли, «Увула» выпустила анимационный ролик на песню «Краткий миг», а Карди Би показала видео на трек «Up».

И куда же пятница без релизов: Foo Fighters выпустили новый альбом «Medicine at Midnight», Хейли Уилльямс представила вторую сольную пластинку «Flowers for Vases», «Электрофорез» дропнули третий альбом «505», Black Country, New Road поделились дебютником «For the First Time».

В Музее Международного нумизматического клуба проходит интерактивная выставка «Животные на монетах». Одна из самых увлекательных и популярных тем среди коллекционеров всего мира. Три тысячи лет истории — от древних протоденег до современных выпусков Центрального банка России. В экспозицию вошло порядка 200 подлинных артефактов. На выставке можно узнать, каких зверей изображали на деньгах разных стран и эпох. Например, почему на монетах Афин изображена сова, что охраняют грифоны и где живут кентавры.