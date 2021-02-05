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worldsbetweenlines/Unsplash Земля нагрелась сильнее обычного в период пандемии
Земля нагрелась сильнее обычного в период пандемии 21:16
Группа «Лауд» выпустила клип на сингл «Красный закат» 21:14
Стартовал новый сезон «Mint Music Home». Героиней первого выпуска стала Drummatix 20:42
Штраф для «Норникеля», проверка для Невзорова и другие новости дня 20:37 Дайджест
«Кинопоиск HD» выпустил короткометражный фильм «Показалось» Байбулата Батуллина 20:08
Delia Giandeini/Unsplash 185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино
185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино 19:43
Pornhub введет биометрическую верификацию пользователей, загружающих ролики на сайт 18:17
Карди Би показала новый клип «Up». Его режиссером выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо 17:32
Лондонцы Black Country, New Road выпустили дебютный альбом «For the First Time» 17:28
Минпросвещения хочет запретить поставки цифрового контента от иностранных юрлиц в школы России 16:50
Хейли Уилльямс выпустила второй сольный альбом «Flowers for Vases» 16:39
siriusxm.com «Medicine at Midnight»: послушайте новый альбом Foo Fighters
«Medicine at Midnight»: послушайте новый альбом Foo Fighters 16:15
Питерская синти-поп-группа «Электрофорез» выпустила третий альбом 15:55
Умер актер Виталий Альшанский. Он играл в сериалах «Бригада» и «Кухня» 15:30
В Кремле не увидели проблемы в запрете любых протестных акций из‑за COVID-19 15:25
Всероссийскую перепись населения снова перенесли. В этот раз на сентябрь 15:00
Mikael Kristenson/Unsplash Собянин подписал указ о возвращении студентов к очному обучению с 8 февраля
Собянин подписал указ о возвращении студентов к очному обучению с 8 февраля 14:47
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Суд оштрафовал «дочку» «Норникеля» на 146 млрд рублей из‑за разлитого топлива в Норильске 14:12
Невзоров назвал Зою Космодемьянскую фанатиком. РВИО обратилось в Генпрокуратуру 13:42
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Дайджест

Штраф для «Норникеля», проверка для Невзорова и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:37

В России четвертый день выявляют менее 17 тыс. заболевших коронавирусом, на этот раз — 16 688. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось до 3 934 606.

Московские студенты возвращаются с дистанционки. С 8 февраля они будут учиться очно, а их транспортные карты разблокируют.

Суд оштрафовал «дочку» «Норникеля» на 146 млрд рублей из‑за разлитого топлива в Норильске. Сама НТЭК не согласна с расчетами и заявляет, что ущерб составляет 21,4 млрд.

В возрасте 52 лет ушел из жизни актер и режиссер Виталий Альшанский. Он запомнился по ролям в фильмах и сериалах «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бригада» и «Кухня».

Всероссийскую перепись населения снова перенесли из‑за коронавируса. Вместо апреля она пройдет в сентябре 2021 года.

Джо Байден выступил с речью по вопросам внешней политики. Президент США заявил, что займется восстановлением международных союзов, и потребовал освобождения Алексея Навального.

Суд арестовал на 13 суток SMM-редактора Aviasales Романа Бордунова. Он будет отбывать арест в спецприемнике в Сахарово.

Александр Невзоров назвал Зою Космодемьянскую фанатиком. Российское военно-историческое общество попросило Генпрокуратуру проверить это высказывание.

Запрет на использование мата в соцсетях спровоцировал его рост. За два дня пользователи опубликовали 645 тыс. постов с ненормативной лексикой — на треть больше, чем год назад.

185 немецких актеров и актрис совершили массовый каминг-аут. Они призвали общество изменить отношение к ЛГБТК-людям и чаще показывать их в кино.

Вышел клип «Elasticity» лидера System of a Down Сержа Танкяна с Сашей Бортич в главной роли, «Увула» выпустила анимационный ролик на песню «Краткий миг», а Карди Би показала видео на трек «Up».

И куда же пятница без релизов: Foo Fighters выпустили новый альбом «Medicine at Midnight», Хейли Уилльямс представила вторую сольную пластинку «Flowers for Vases», «Электрофорез» дропнули третий альбом «505», Black Country, New Road поделились дебютником «For the First Time».

В Музее Международного нумизматического клуба проходит интерактивная выставка «Животные на монетах». Одна из самых увлекательных и популярных тем среди коллекционеров всего мира. Три тысячи лет истории — от древних протоденег до современных выпусков Центрального банка России. В экспозицию вошло порядка 200 подлинных артефактов. На выставке можно узнать, каких зверей изображали на деньгах разных стран и эпох. Например, почему на монетах Афин изображена сова, что охраняют грифоны и где живут кентавры.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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Теги
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Российское военно-историческое общество
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