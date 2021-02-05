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Стартовал новый сезон «Mint Music Home». Героиней первого выпуска стала Drummatix

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:42

На ютьюбе появился первый выпуск нового сезона шоу «Mint Music Home». Героиней эпизода стала хип-хоп-артистка Екатерина Бардыш, известная как Drummatix. Видео появилось на ютьюб-канале проекта.

Исполнительница встретилась с продюсером фестиваля «Дикая мята» Андреем Клюкиным и рассказала ему о своем отношении к гендерной повестке, актерской профессии, городе мемов и нелюбви к рэп-баттлам.

«В баттлах нет музыки, в этом нет творчества, и это ужасно. В чем состоит баттл? Баттл — это битва, это борьба, где ты должен опустить, унизить соперника. Показать свою технику. Показать свой уровень, мастерство и где‑то талант, да, но с „опущением“. И в этом я себя не вижу», — рассказала Бардыш.

Героями предыдущего сезона «Mint Music Home» стали участники фестиваля «Заря». «Афиша Daily» писала о выпуске с Тосей Чайкиной и Полей Дудкой, а также рассказывала об эпизодах с солистом Tesla Boy Антоном Севидовым и певицей Елкой.

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