Стартовал новый сезон «Mint Music Home». Героиней первого выпуска стала Drummatix

Исполнительница встретилась с продюсером фестиваля «Дикая мята» Андреем Клюкиным и рассказала ему о своем отношении к гендерной повестке, актерской профессии, городе мемов и нелюбви к рэп-баттлам.

«В баттлах нет музыки, в этом нет творчества, и это ужасно. В чем состоит баттл? Баттл — это битва, это борьба, где ты должен опустить, унизить соперника. Показать свою технику. Показать свой уровень, мастерство и где‑то талант, да, но с „опущением“. И в этом я себя не вижу», — рассказала Бардыш.

Героями предыдущего сезона «Mint Music Home» стали участники фестиваля «Заря». «Афиша Daily» писала о выпуске с Тосей Чайкиной и Полей Дудкой, а также рассказывала об эпизодах с солистом Tesla Boy Антоном Севидовым и певицей Елкой.