перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
worldsbetweenlines/Unsplash Земля нагрелась сильнее обычного в период пандемии
Земля нагрелась сильнее обычного в период пандемии 21:16
Группа «Лауд» выпустила клип на сингл «Красный закат» 21:14
Стартовал новый сезон «Mint Music Home». Героиней первого выпуска стала Drummatix 20:42
Штраф для «Норникеля», проверка для Невзорова и другие новости дня 20:37 Дайджест
«Кинопоиск HD» выпустил короткометражный фильм «Показалось» Байбулата Батуллина 20:08
Delia Giandeini/Unsplash 185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино
185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино 19:43
Pornhub введет биометрическую верификацию пользователей, загружающих ролики на сайт 18:17
Карди Би показала новый клип «Up». Его режиссером выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо 17:32
Лондонцы Black Country, New Road выпустили дебютный альбом «For the First Time» 17:28
Минпросвещения хочет запретить поставки цифрового контента от иностранных юрлиц в школы России 16:50
Хейли Уилльямс выпустила второй сольный альбом «Flowers for Vases» 16:39
siriusxm.com «Medicine at Midnight»: послушайте новый альбом Foo Fighters
«Medicine at Midnight»: послушайте новый альбом Foo Fighters 16:15
Питерская синти-поп-группа «Электрофорез» выпустила третий альбом 15:55
Умер актер Виталий Альшанский. Он играл в сериалах «Бригада» и «Кухня» 15:30
В Кремле не увидели проблемы в запрете любых протестных акций из‑за COVID-19 15:25
Всероссийскую перепись населения снова перенесли. В этот раз на сентябрь 15:00
Mikael Kristenson/Unsplash Собянин подписал указ о возвращении студентов к очному обучению с 8 февраля
Собянин подписал указ о возвращении студентов к очному обучению с 8 февраля 14:47
SMM-редактора Aviasales Романа Бордунова арестовали на 13 суток 14:40
Суд оштрафовал «дочку» «Норникеля» на 146 млрд рублей из‑за разлитого топлива в Норильске 14:12
Невзоров назвал Зою Космодемьянскую фанатиком. РВИО обратилось в Генпрокуратуру 13:42
Отключить рекламу

«Кинопоиск HD» выпустил короткометражный фильм «Показалось» Байбулата Батуллина

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:08

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» выпустил короткометражный фильм Байбулата Батуллина «Показалось» с Иваном Добронравовым в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Картина появилась на самой платформе, а также на ютьюб-канале проекта. Фильм рассказывает об учителе физики, во дворе дома которого появляется неожиданный арт-объект.

По сюжету герой пытается избавиться от провокационной инсталляции и привлекает к ней внимание сначала интернет-пользователей, а затем и сотрудников городской администрации, которые в это время готовятся к финалу конкурса «Лучший малый город страны».

«Фильм про тех, кто в ступоре, а не про „героев“. Про банальный выбор. Каждый так или иначе трезвеет и принимает решение: закрыть глаза, кричать, быть в диалоге или следить за ситуацией вокруг объекта, но лайкать только котиков и приколы», — рассказал Батуллин.

По словам создателей короткого метра, лента не является комедией «в привычном понимании этого слова». Генеральный продюсер продакшена Bosfor Pictures Иван Яковенко называет фильм «внимательным, холодным» арт-хаусом или «комедией на серьезных щах».

«Это кино — о попытке сделать мир лучше и о препятствии, которое встречается на нелегком пути к лучшему миру; о простом человеке, которому захотелось что‑то изменить», — пояснил Добронравов.

Изначально историю планировали рассказать в полнометражном пародийном фильме, но Батуллин решил сделать «более личную» для себя ленту и «приближенную к реальности». Премьера картины прошла на «Кинотавре» летом 2020 года.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерения

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
сайт "Фильм Про"
Люди
Байбулат Батуллин
Иван Добронравов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить