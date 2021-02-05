«Кинопоиск HD» выпустил короткометражный фильм «Показалось» Байбулата Батуллина

По сюжету герой пытается избавиться от провокационной инсталляции и привлекает к ней внимание сначала интернет-пользователей, а затем и сотрудников городской администрации, которые в это время готовятся к финалу конкурса «Лучший малый город страны».

Картина появилась на самой платформе, а также на ютьюб-канале проекта. Фильм рассказывает об учителе физики, во дворе дома которого появляется неожиданный арт-объект.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» выпустил короткометражный фильм Байбулата Батуллина «Показалось» с Иваном Добронравовым в главной роли. Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе сервиса.

«Фильм про тех, кто в ступоре, а не про „героев“. Про банальный выбор. Каждый так или иначе трезвеет и принимает решение: закрыть глаза, кричать, быть в диалоге или следить за ситуацией вокруг объекта, но лайкать только котиков и приколы», — рассказал Батуллин.

По словам создателей короткого метра, лента не является комедией «в привычном понимании этого слова». Генеральный продюсер продакшена Bosfor Pictures Иван Яковенко называет фильм «внимательным, холодным» арт-хаусом или «комедией на серьезных щах».

«Это кино — о попытке сделать мир лучше и о препятствии, которое встречается на нелегком пути к лучшему миру; о простом человеке, которому захотелось что‑то изменить», — пояснил Добронравов.

Изначально историю планировали рассказать в полнометражном пародийном фильме, но Батуллин решил сделать «более личную» для себя ленту и «приближенную к реальности». Премьера картины прошла на «Кинотавре» летом 2020 года.