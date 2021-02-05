перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
worldsbetweenlines/Unsplash Земля нагрелась сильнее обычного в период пандемии
Земля нагрелась сильнее обычного в период пандемии 21:16
Группа «Лауд» выпустила клип на сингл «Красный закат» 21:14
Стартовал новый сезон «Mint Music Home». Героиней первого выпуска стала Drummatix 20:42
Штраф для «Норникеля», проверка для Невзорова и другие новости дня 20:37 Дайджест
«Кинопоиск HD» выпустил короткометражный фильм «Показалось» Байбулата Батуллина 20:08
Delia Giandeini/Unsplash 185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино
185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино 19:43
Pornhub введет биометрическую верификацию пользователей, загружающих ролики на сайт 18:17
Карди Би показала новый клип «Up». Его режиссером выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо 17:32
Лондонцы Black Country, New Road выпустили дебютный альбом «For the First Time» 17:28
Минпросвещения хочет запретить поставки цифрового контента от иностранных юрлиц в школы России 16:50
Хейли Уилльямс выпустила второй сольный альбом «Flowers for Vases» 16:39
siriusxm.com «Medicine at Midnight»: послушайте новый альбом Foo Fighters
«Medicine at Midnight»: послушайте новый альбом Foo Fighters 16:15
Питерская синти-поп-группа «Электрофорез» выпустила третий альбом 15:55
Умер актер Виталий Альшанский. Он играл в сериалах «Бригада» и «Кухня» 15:30
В Кремле не увидели проблемы в запрете любых протестных акций из‑за COVID-19 15:25
Всероссийскую перепись населения снова перенесли. В этот раз на сентябрь 15:00
Mikael Kristenson/Unsplash Собянин подписал указ о возвращении студентов к очному обучению с 8 февраля
Собянин подписал указ о возвращении студентов к очному обучению с 8 февраля 14:47
SMM-редактора Aviasales Романа Бордунова арестовали на 13 суток 14:40
Суд оштрафовал «дочку» «Норникеля» на 146 млрд рублей из‑за разлитого топлива в Норильске 14:12
Невзоров назвал Зою Космодемьянскую фанатиком. РВИО обратилось в Генпрокуратуру 13:42
Отключить рекламу

185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:43

185 актеров и актрис из Германии совершили массовый каминг-аут. Они признались в гомосексуальности, бисексуальности или трансгендерности в журнале Suddeutsche Zeitung.

Артисты опубликовали в издании манифест, в котором они призывают общество изменить отношение к ЛГБТК-людям и чаще показывать их в кино.

«До сих пор мы не могли открыто говорить о нашей личной жизни, опасаясь последствий для нашей профессиональной жизни. Мы — актеры. Нам необязательно быть теми, кого мы играем», — отметили участники каминг-аута.

Среди артистов, рассказавших в своей сексуальной и гендерной идентичности, были Марк Вашке («Тьма»), Ева Мекбах («Преступник: Германия»), Карин Ханжевски («Место преступления»), Удо Замель («Вавилон-Берлин») и Надина Врец («Это чертово сердце»).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерения

Другие материалы по темам

Люди
Марк Вашке
Ева Мекбах
Удо Замель
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить