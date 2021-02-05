185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино

185 актеров и актрис из Германии совершили массовый каминг-аут. Они признались в гомосексуальности, бисексуальности или трансгендерности в журнале Suddeutsche Zeitung.
Артисты опубликовали в издании манифест, в котором они призывают общество изменить отношение к ЛГБТК-людям и чаще показывать их в кино.
«До сих пор мы не могли открыто говорить о нашей личной жизни, опасаясь последствий для нашей профессиональной жизни. Мы — актеры. Нам необязательно быть теми, кого мы играем», — отметили участники каминг-аута.
Среди артистов, рассказавших в своей сексуальной и гендерной идентичности, были Марк Вашке («Тьма»), Ева Мекбах («Преступник: Германия»), Карин Ханжевски («Место преступления»), Удо Замель («Вавилон-Берлин») и Надина Врец («Это чертово сердце»).