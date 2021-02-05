185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино

185 актеров и актрис из Германии совершили массовый каминг-аут. Они признались в гомосексуальности, бисексуальности или трансгендерности в журнале Suddeutsche Zeitung.

Артисты опубликовали в издании манифест, в котором они призывают общество изменить отношение к ЛГБТК-людям и чаще показывать их в кино.