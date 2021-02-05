Карди Би показала новый клип «Up». Его режиссером выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо

Ролик открывается кадрами с Карди Би на кладбище, где на одном из надгробий красуется надпись «RIP 2020».

Карди Би представила новый сингл «Up» и клип на него. Срежиссировала видео украинский клипмейкер Таня Муиньо.

В интервью Apple Music артистка сказала, что планирует выпустить в этом году новый альбом и уже записала около полусотни песен, но пока не довольна материалом.

В августе прошлого года Карди Би и Megan Thee Stallion выпустили совместный сингл «WAP». Он стал одним из самых популярных треков 2020-го, а Pitchfork назвал его песней года.

Клип на «WAP» подвергся резкой критике со стороны Снупп Догга, который посчитал его слишком откровенным. За певиц вступился супруг Карди Би — рэпер Offset.

Пока единственный студийный альбом Карди Би — «Invasion of Privacy» — вышел в апреле 2018 года. Он дебютировал на первой строчке Billboard 200, получил в США трижды платиновый статус и удостоился «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом».