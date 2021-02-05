Лондонцы Black Country, New Road выпустили дебютный альбом «For the First Time»

Всего на пластинке шесть треков, в том числе «Instrumental», «Athens, France», «Science Fair», «Sunglasses», «Track X» и «Opus». Релиз вышел на лейбле Ninja Tune.

«Я не думаю, что это потрясающий и невероятный альбом, но он точно изображает то, какими бы были и как звучали, когда только написали эти песни», — рассказал Apple Music фронтмен Black Country, New Road Айзек Вуд.

Black Country, New Road образовалась в Лондоне в 2018 году. В состав группы входят семь участников: Айзек Вуд (вокал, гитара), Тайлер Хайд (бас), Льюис Эванс (саксофон), Джорджия Эллери (скрипка), Мэй Кершоу (клавиши), Чарли Уэйн (ударные) и Люк Марк (гитара). Их звучание можно описать как аритмичный и в меру истеричный инди-рок.

Коллектив регулярно выступает с экспериментальной рок-группой Black Midi, которую в 2019 году «Афиша Daily» назвала одной из пяти самых перспективных новичков большой сцены. Последним таким выступлением был благотворительный концерт в Брикстоне, который прошел 10 декабря 2020 года.