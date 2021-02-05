Хейли Уилльямс выпустила второй сольный альбом «Flowers for Vases»

Пластинка включает новую версию трека «Find Me Here», который появился на недавнем EP Уилльямс «Petals for Armor: Self-Serenades». Послушать релиз объемом 14 композиций можно на всех популярных стриминговых сервисах.

В заявлении для прессы Хейли отметила, что написала и исполнила все треки с альбома сама. Запись проходила в доме Уилльямс в Нашвилле, где она живет с момента выпуска альбома Paramore «After Laughter».

«Flowers for Vases» появился менее чем через год после дебютного сольника Уилльямс. В мае 2020-го вышел ее «Petals for Armor», в котором исполнительница выразила личный опыт и переживания последних лет в трех частях. «Афиша Daily» рассказывала, как панк-принцесса Хейли Уилльямс превратилась в инди-звезду.