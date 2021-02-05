Минпросвещения хочет запретить поставки цифрового контента от иностранных юрлиц в школы России

Министерство просвещения России предложило создать реестр поставщиков контента, который будет использоваться в школах. В список не смогут попасть иностранные юридические лица, указано в проекте приказа.

Поставщиком цифрового образовательного контента не сможет стать юрлицо или ИП, находящееся в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации. Под ограничение также подпадают российские юрлица, если в их капитале доля иностранных компаний превышает 50%.

Кроме того, поставщик должен быть зарегистрирован в соответствии с законом РФ. Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие его квалификацию и отсутствие налоговой задолженности.

Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) в школы России будет проходить до конца 2022 года. В его рамках у школьников появятся «цифровые биографии» и российский аналог Zoom для дистанционки, а «ВКонтакте» объединят с госплатформой для онлайн-обучения.