В Кремле не увидели проблемы в запрете любых протестных акций из‑за COVID-19

В Кремле не видят проблемы, что из‑за COVID-19, в России под запретом оказались любые протестные акции, а массовые мероприятия, организуемые властями, вроде парада Победы, нет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, такие мероприятия, как парад Победы, «более упорядоченные».

Представитель Кремля отметил, что практика согласования митингов может отличаться от региона к региону. «Подаются заявки на проведение акций. Какие‑то регионы в соответствии с эпидемиологической обстановкой дают на это разрешение, какие‑то — нет», — пояснил он.

Необходимости менять правила согласования акций в условиях пандемии в Кремле не видят. «Какие‑то специальные режимы для ковида выдумывать нет смысла. Здесь нужно принимать меры, чтобы не допускать расползания инфекции», — добавил Песков.

На замечание о том, что в некоторых странах в связи коронавирусом ввели новые нормы согласования акций, он заявил, что «в большинстве стран вообще все запретили в связи с ковидными ограничениями».

Противоречия между необходимостью соблюдать актикоронавирусные требования и правом людей выражать свои взгляды в Кремле также не увидели. «Люди не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов», — констатировал пресс-секретарь.

23 и 31 января по всей России прошли митинги в поддержку Алексея Навального, задержанного после прилета из Берлина по требованию ФСИН. Митинги не были согласованы властями, полицейские задержали на них тысячи человек.

ФИСН обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовало заменить ему условный срок на реальный. 2 февраля Мосгорсуд удовлетворил иск ведомства: Навальный должен будет провести в колонии 2 года и 8 месяцев.