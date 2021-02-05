Собянин подписал указ о возвращении студентов к очному обучению с 8 февраля

Московские студенты вернутся к очному обучению с 8 февраля. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Кроме того, студентам с 8 февраля разблокируют транспортные карты.

Студенты московских вузов учились на удаленке прошлой весной, во время первой волны коронавируса, а затем и во время второй — с ноября 2020 года. Транспортные карты у них были заблокированы.

В прошлом месяце Собянин снял и другие коронавирусные ограничения. Сперва музеям и библиотекам позволили вновь открыться, а кинотеатрам и концертным площадкам — заполнять до 50% зала. Затем бары и рестораны получили возможность работать после 23.00.