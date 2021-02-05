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Всероссийскую перепись населения снова перенесли. В этот раз на сентябрь

Виктория Шанина
Сегодня в 15:00

Правительство России перенесло основной этап Всероссийской переписи населения из‑за неопределенной ситуации с распространением коронавируса. Вместо апреля она пройдет в сентябре 2021 года, пишет «Интерфакс».

«Мы видим, что улучшение, конечно, идет по всем показателям — падают как показатели заболеваемости, так и показатели смертности потихоньку стремятся к нормальному уровню, но все-таки мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация», — пояснил замглавы Росстата Павел Смелов.

Депутат добавил, что россиянам необходимо «провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет». В течение месяца правительство подготовит постановление с новой датой переписи.

Кроме того, вырастет бюджет переписи, который на данный момент составляет 32 млрд рублей. Во-первых, по словам Смелова, уже были набраны работники, которые не будут увольняться. Во-вторых, Росстат предложил увеличить зарплату переписчикам — сейчас она составляет 18 тыс. рублей.

Изначально Всероссийская перепись должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года, а затем ее перенесли на апрель. Глава Росстата Павел Малков заявлял, что дополнительное время нужно для более качественной подготовки и рассказа «всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись» в спокойном режиме.

Треть бюджета переписи составляют цифровые планшеты — 11,5 млрд рублей. Для волонтеров-переписчиков планируют купить 360 тыс. устройств на российской операционной системе. Еще 7,8 млн рублей Минфин потратит на производство новой серии «Смешариков» под названием «Перепись — дело коллективное».

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