SMM-редактора Aviasales Романа Бордунова арестовали на 13 суток

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на 13 суток SMM-редактора компании Aviasales Романа Бордунова. Об этом сообщается в его твиттере.

Бордунов был задержан на протестной акции 31 января. На следующий день его привезли в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении, однако полицейские не оформили документ о его переводе из одного отделения в другое, поэтому он ушел, не дождавшись решения. «То есть по факту я и задержан не был», — объяснял он.

Спустя два дня полицейские начали звонить хозяйке квартиры, которую снимает Бордунов, с вопросами о его местонахождении и сексуальной ориентации. Они, по его словам, обещали хозяйке «выставить вокруг дома блокпосты», так что она в итоге пустила их в квартиру.

Бордунова повезут отбывать арест в спецприемнике в Сахарово.

Aviasales известна своим оригинальным подходом к ведению соцсетей — в них часто появляются посты в ярком сатирическом и зачастую оппозиционном стиле.