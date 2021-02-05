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Невзоров назвал Зою Космодемьянскую фанатиком. РВИО обратилось в Генпрокуратуру

Семён Гудошников
Сегодня в 13:42

Российское военно-историческое общество (РВИО) попросило Генпрокуратуру проверить высказывание Александра Невзорова на предмет нарушения пункта 2 статьи 354.1 УК («Реабилитация нацизма»). Об этом говорится на сайте РВИО.

Историческое общество возмутилось словами радиоведущего о красноармейке Зое Космодемьянской, сказанными во время передачи «Невзоровские среды» на «Эхе Москвы». Невзоров назвал партизанку «фанатиком, исполняющим преступный приказ» во время обсуждения фильма «Зоя», недавно вышедшего в прокат. По мнению радиоведущего, никакой заслуги в действиях партизанки нет.

«Учитывая значительную аудиторию радио „Эхо Москвы“ (только запись эфира, размещенная по указанному интернет-адресу, имеет свыше 500 тыс. просмотров) считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по ст. 354.1 УК РФ», — заявили в РВИО.

Общественная организация попросила Генпрокуратуру «провести проверку по факту распространения Невзоровым А.Г. заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенным с использованием средств массовой информации» и привлечь его к уголовной ответственности.

В 1941 году 18-летняя Зоя Космодемьянская в составе группы советских диверсантов была заброшена в тыл немецких войск под Москвой. По приказу Сталина им было поручено сжечь 10 подмосковных деревень. Немцы поймали Космодемьянскую, пытали и казнили через повешение. Посмертно девушку наградили званием Героя Советского союза.

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