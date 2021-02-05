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Запрет на использование мата в соцсетях спровоцировал его рост

Виктория Шанина
Сегодня в 12:32

В соцсетях стало больше мата после введения запрета на нецензурные выражения. В Роскомнадзоре уточнили, что раньше марта закон реализовать на практике не получится, сообщает РБК.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу 1 февраля 2021 года. По подсчетам «Медиалогии», за два дня в «ВКонтакте», «Одноклассниках», фейсбуке, твиттере и инстаграме россияне опубликовали как минимум 646,1 тыс. постов с ненормативной лексикой. В прошлом году за этот период было зафиксировано на 200 тыс. меньше нецензурных выражений.

Год назад россияне в основном обсуждали начало пандемии коронавируса, обрушение крыши спортивно-концертного комплекса в Петербурге и меховые шубы госслужащих, которые вручали ветеранам-блокадникам батоны хлеба. В начале этого февраля самые популярные темы — задержание Навального и протесты в его поддержку.

Кроме нецензурной лексики поправки предполагают блокировку в соцсетях информации о несогласованных митингах. Площадкам с аудиторией от 500 тыс. человек теперь необходимо искать и ограничивать доступ к призывам к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях.

Блокировать также будут посты, содержащие:


  • порно с несовершеннолетними;
  • склонение детей к опасным для жизни действиям;
  • способы изготовления наркотиков;
  • способы самоубийства и призывы к нему;
  • рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;
  • информацию, которая в неприличной форме выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции России.
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