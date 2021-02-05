В России четвертый день выявляют менее 17 тыс. случаев COVID-19

В России четвертые сутки подряд выявляют менее 17 тыс. случаев COVID-19, на этот раз — 16 688 (на 26 больше, чем вчера). Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Самый сильный суточный прирост заражений в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, Самарской области и Красноярском крае.