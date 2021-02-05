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В России четвертый день выявляют менее 17 тыс. случаев COVID-19

Семён Гудошников
Сегодня в 12:10

В России четвертые сутки подряд выявляют менее 17 тыс. случаев COVID-19, на этот раз — 16 688 (на 26 больше, чем вчера). Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Самый сильный суточный прирост заражений в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, Самарской области и Красноярском крае.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 934 606. За последние сутки вылечились 23 582 человека, за все время — 3 413 495. За сутки умерли 527 пациентов, за весь период — 75 732. Количество активных случаев за последний месяц снизилось с 562 927 до 445 379.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 104,9 млн человек, 2,2 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (26,6 млн). На втором месте — Индия (10,8 млн), на третьем — Бразилия (9,3 млн), на четвертом — Великобритания (3,9 млн).

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