5 февраля в Петербурге появится новый кластер — «Вавилов Лофт», который объединит барные и гастрономические проекты, творческие мастерские и шоурумы. Представители площадки называют ее крупнейшим кластером в городе — 30 тыс. квадратных метров — и идейным преемником закрывшегося «Голицын Лофта».

«Вавилов Лофт» расположен на Кадетской линии Васильевского острова, а его общая территория достигает двух гектаров. Пространство состоит из нескольких корпусов, объединенных переходами и зонами отдыха. За реализацию проекта отвечает BS Art Development Group — бывший субарендатор «Голицын Лофта», развивавший его с самого начала, а под конец — рассорившийся с управляющей компанией и резидентами.