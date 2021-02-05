5 февраля в Петербурге появится новый кластер — «Вавилов Лофт», который объединит барные и гастрономические проекты, творческие мастерские и шоурумы. Представители площадки называют ее крупнейшим кластером в городе — 30 тыс. квадратных метров — и идейным преемником закрывшегося «Голицын Лофта».
«Вавилов Лофт» расположен на Кадетской линии Васильевского острова, а его общая территория достигает двух гектаров. Пространство состоит из нескольких корпусов, объединенных переходами и зонами отдыха. За реализацию проекта отвечает BS Art Development Group — бывший субарендатор «Голицын Лофта», развивавший его с самого начала, а под конец — рассорившийся с управляющей компанией и резидентами.
«Вавилов лофт» расположится в здании Института оптики имени Вавилова, построенном в 1946–1952 годах в стиле сталинской неоклассики. В специальной зоне на втором этаже откроются шоурумы, мастерские, коворкинги и офисы креативных проектов. Резидентам обещают поддержку в случае ухудшения ситуации с COVID-19.
По словам BS Art Development Group, сейчас кластер активно заселяется. Его первыми резидентами стали проекты, ранее находившиеся в «Голицы лофте». В развитии площадки помогут локальные дизайнеры, архитекторы, художники и урбанисты, обещают в BS Art.
Кроме почившего «Голицын лофта», не выдержавшего напора пандемии и непонимания между резидентами, субарендатором и управляющей компанией, BS Art Development Group занималась и другими проектами в сфере недвижимости. Это петербургские творческие кластеры «Флигель», «Дом Культуры», «Третий Кластер» и «Мультиплейс 17/26». Компания джентрифицирует упадочные территории города с 2010 года.