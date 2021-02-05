Dior стал самым популярным модным брендом в соцсетях. Следом идут Chanel и Gucci

Популярность брендов в соцсетях высчитывается с помощью алгоритма Media Impact Value (MIV). Он оценивает такие факторы, как охваты, скорость передачи мультимедиа и качество контента. Чем выше каждый из критериев, тем выше Launchmetrics оценивает доход бренда от рекламы.

Launchmetrics составил рейтинг самых упоминаемых модных брендов в соцсетях и СМИ. Первую строчку занял французский производитель аксессуаров и косметики Dior. Об этом пишет Business Of Fashion.

Успех многих брендов аналитики Launchmetrics связывают с популярностью на китайских платформах WeChat, Weibo и Xiaohongshu. Гиганта изделий из кожи Hermès в этом году не особо упоминали в США, зато в Китае он попал на пятое место. В результате в мировом рейтинге ему далось добраться до десятой строчки.

Несмотря на широкую популярность, модные бренды не входят в десятку самых дорогих компаний мира. На первой строчке рейтинга Brand Finance остается производитель техники Apple, чью стоимость оценивают в 263,4 миллиарда долларов. Это лишь второй бренд за всю историю рейтинга, который превысил отметку в 200 миллиардов.