Скоротечность любви в новом клипе Увулы «Краткий миг»

Российская дрим-поп-группа «Увула» выпустила анимационный клип на песню «Краткий миг». Режиссером анимации выступила Ника Нептунина, режиссером видео — Мария Саитова, они же отвечали за сценарий. В кадре появляются Ияана Исоти и Илья Стапран.

Лирические герои видео — молодая пара, моменты близости которой сменяются неизбежным расставанием. Название песни, как и ее текст, говорят о скоротечности любовных отношений и неотвратимости их конца.