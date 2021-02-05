«Америка вернулась»: Джо Байден выступил с речью о внешней политике

Президент США Джозеф Байден впервые выступил с речью по вопросам внешней политики. Текст опубликовала пресс-служба «Белого дома».

Американский лидер планирует положить конец внешней политике изоляционизма, которую активно проводил предыдущий президент Дональд Трамп. Новая администрация Белого дома заявила, что «восстановит свои союзы и снова будет взаимодействовать с миром», а также даст отпор России, которая настроена «подорвать демократию» США.

Байден призвал чаще обращаться к «самым заветным демократическим ценностям Америки»: защите свободы, отстаиванию всеобщих прав, уважению верховенства закона. «Это наш неиссякаемый источник силы, — полагает Байден. — Это неизменное преимущество Америки».

«Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики», — сказал Байден.

Основные положения внешней политики Байдена:

Усиление противодействия надвигающемуся авторитаризму и растущим амбициям Китая, а также решимости России нанести ущерб американской демократии.

Необходимо заставить Россию отвечать за свои действия. «Подошли к концу те дни, когда США сдавались перед агрессивными действиями России», — сказал Байден, напомнив про предполагаемые кибератаки, вмешательство в выборы, отравление российских граждан.

Вашингтону придется сотрудничать с Москвой, чтобы обеспечить безопасность американского народа и ядерную стабильность стран. 3 февраля был продлен Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет.

Требование немедленно освободить Навального. «Политически мотивированное заключение Алексея Навального в тюрьму и попытки России подавить свободу слова и мирные собрания вызывают глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества. Навальный стал мишенью за то, что выявлял коррупцию».

Всем странам необходимо объединиться для борьбы с «усиливающимися глобальными кризисами», такими как пандемия или изменение климата.

Байден назвал союзы с другими странами «величайшим активом» Вашингтона. Администрация президента намерена восстановить надежность, моральный авторитет и лидерские позиции США в международном сообществе.

Приостановлен вывод войск США из Германии. Кроме того, Белый дом назначил посла по йеменскому военному конфликту, чтобы добиться его дипломатического урегулирования. Будет прекращена поддержка наступательных операций и продажа оружия. Однако Байден продолжит помогать жителям Саудовской Аравии защищать свой суверенитет, территориальную целостность и народ.

Военнослужащим Мьянмы президент посоветовал оставить власть и освободить задержанных лидеров страны. Если этого не произойдет, США может ввести санкции.

Ранее Джо Байден впервые поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили ядерную сделку с Ираном, суверенитет Украины, пандемию коронавируса и ряд других вопросов.