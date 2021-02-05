перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России четвертый день выявляют менее 17 тыс. случаев COVID-19
В России четвертый день выявляют менее 17 тыс. случаев COVID-19 12:10
Dior стал самым популярным модным брендом в соцсетях. Следом идут Chanel и Gucci 11:46
На Васильевском острове Петербурга открывается новый креативный кластер — «Вавилов лофт» 11:44
Скоротечность любви в новом клипе Увулы «Краткий миг» 10:40
«Америка вернулась»: Джо Байден выступил с речью о внешней политике 10:34
ritaora/Instagram Рита Ора и казахстанский продюсер Imanbek выпустят совместный мини-альбом
Рита Ора и казахстанский продюсер Imanbek выпустят совместный мини-альбом 9:43
Амурский тигр помог охотнадзору найти браконьеров в приморском лесу 9:16
Рене Зеллвегер снимется в сериале Blumhouse «Кое‑что о Пэм» 4:36
Билли Айлиш спродюсирует байопик джазовой певицы Пегги Ли. Главную роль исполнит Мишель Уильямс 3:54
«Команда 29» запустила ютьюб-проект о России. Но съемки срываются из‑за арестов героев интервью 2:48
teamnavalny/Instagram Команда Навального не будет проводить митинги до весны
Команда Навального не будет проводить митинги до весны 1:59
Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Алексея Навального на Нобелевскую премию мира 0:41
Дита фон Тиз прокомментировала обвинения в адрес Мэрилина Мэнсона 0:03
Мещанский суд закрыл либертарианский клуб «Новая искренность» на три месяца Вчера в 23:04
В Нижнем Новгороде задержали двух мужчин, которым «Российская ЛГБТ-сеть» помогла уехать из Чечни Вчера в 22:58
Кадр из фильма «Необратимость» Гаспара Ноэ вернется на российские киноэкраны. В «полной инверсии»
«Необратимость» Гаспара Ноэ вернется на российские киноэкраны. В «полной инверсии» Вчера в 22:42
Москва заняла первое место по стоимости элитного жилья в Европе и пятое — в мире Вчера в 22:34
Люди в красном: в соцсетях запустился флешмоб в поддержку Юлии Навальной Вчера в 22:13
Коронавирусные ограничения могут снять в Москве к маю Вчера в 22:00
Noize MC проведет в Adrenaline Stadium отмененный ноябрьский концерт Вчера в 21:46
Отключить рекламу

«Америка вернулась»: Джо Байден выступил с речью о внешней политике

Виктория Шанина
Сегодня в 10:34

Президент США Джозеф Байден впервые выступил с речью по вопросам внешней политики. Текст опубликовала пресс-служба «Белого дома».

Американский лидер планирует положить конец внешней политике изоляционизма, которую активно проводил предыдущий президент Дональд Трамп. Новая администрация Белого дома заявила, что «восстановит свои союзы и снова будет взаимодействовать с миром», а также даст отпор России, которая настроена «подорвать демократию» США.

Байден призвал чаще обращаться к «самым заветным демократическим ценностям Америки»: защите свободы, отстаиванию всеобщих прав, уважению верховенства закона. «Это наш неиссякаемый источник силы, — полагает Байден. — Это неизменное преимущество Америки».

«Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики», — сказал Байден.

Основные положения внешней политики Байдена:


  • Усиление противодействия надвигающемуся авторитаризму и растущим амбициям Китая, а также решимости России нанести ущерб американской демократии.
  • Необходимо заставить Россию отвечать за свои действия. «Подошли к концу те дни, когда США сдавались перед агрессивными действиями России», — сказал Байден, напомнив про предполагаемые кибератаки, вмешательство в выборы, отравление российских граждан.
  • Вашингтону придется сотрудничать с Москвой, чтобы обеспечить безопасность американского народа и ядерную стабильность стран. 3 февраля был продлен Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет.
  • Требование немедленно освободить Навального. «Политически мотивированное заключение Алексея Навального в тюрьму и попытки России подавить свободу слова и мирные собрания вызывают глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества. Навальный стал мишенью за то, что выявлял коррупцию».
  • Всем странам необходимо объединиться для борьбы с «усиливающимися глобальными кризисами», такими как пандемия или изменение климата.
  • Байден назвал союзы с другими странами «величайшим активом» Вашингтона. Администрация президента намерена восстановить надежность, моральный авторитет и лидерские позиции США в международном сообществе.
  • Приостановлен вывод войск США из Германии. Кроме того, Белый дом назначил посла по йеменскому военному конфликту, чтобы добиться его дипломатического урегулирования. Будет прекращена поддержка наступательных операций и продажа оружия. Однако Байден продолжит помогать жителям Саудовской Аравии защищать свой суверенитет, территориальную целостность и народ.
  • Военнослужащим Мьянмы президент посоветовал оставить власть и освободить задержанных лидеров страны. Если этого не произойдет, США может ввести санкции.

Ранее Джо Байден впервые поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили ядерную сделку с Ираном, суверенитет Украины, пандемию коронавируса и ряд других вопросов.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить