Амурский тигр помог охотнадзору найти браконьеров в приморском лесу

В Приморье амурский тигр задрал бездомную собаку на территории населенного пункта и косвенно помог охотнадзору напасть на след браконьеров. Перемещения хищника отслеживали в районе села Верхний Перевал, сообщает РИА «Новости».

Подозреваемые были задержаны с огнестрельным оружием без документов. По факту нарушения проводится расследование для дальнейшего возбуждения уголовного дела.

«В ходе патрулирования инспекторы обнаружили в лесу автомобиль, в салоне которого находились чехлы от огнестрельного оружия. Сезон охоты на копытных животных в крае закончился еще 10 января. Они пошли по следам и обнаружили двух местных жителей, занятых разделкой туши изюбря», — сказал начальник регионального управления охраны объектов животного мира Алексей Суровый.

По словам Сурового, «конфликтная» группа оказалась на территории благодаря тигру. Специалисты отметили, что он ведет себя хорошо и держится как минимум в 10 милометрах от ближейшего населенного пункта. Там много кабанов, поэтому собаки ему больше неинтересны. «Можно сказать, что этот тигр косвенно помог выявить факт незаконной охоты», — поделился начальник охраны.

Ранее зоологическое общество Лондона придумало технологию для подсчета африканских слонов из космоса, чтобы бороться с браконьерством. Спутниковые изображения обрабатываются с помощью программы, которая различает в серых пятнах в зеленом лесу слонов, блуждающих между деревьев. За один безоблачный день можно исследовать до 5000 квадратных километров среды обитания диких животных.