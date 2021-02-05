Рене Зеллвегер снимется в сериале Blumhouse «Кое‑что о Пэм»

Двукратная обладательница премии «Оскар» Рене Зеллвегер снимется в сериале «Кое‑что о Пэм» («The Thing About Pam»), который разработает студия Blumhouse. Она также станет исполнительным продюсером проекта Об этом сообщил Deadline.

В шоу будет шесть эпизодов, все они будут показаны на телеканале NBC. Сериал станет первым телевизионным проектом для Зеллвегер. Он расскажет о реальном убийстве женщины по имени Бетси Фариа, совершенном в американском штате Миссури в 2011 году.

«Перипетии этой саги действительно более странные, чем вымысел, и в руках невероятно талантливой художественной команды этот сериал откроет совершенно новую перспективу на историю, которая уже покорила миллионы», — заявила представитель NBC Сьюзан Ровнер.

Шоураннером проекта станет автор «Обители лжи» Джессика Борсицки. Она написала сценарий на основе эпизодов подкаста Dateline, рассказывающих о трагической гибели Фариа. В убийстве осудили мужа женщины, однако за преступлением, как оказалось, стояла ее подруга Пэм Хапп — именно ее роль и исполнит Зеллвегер.

«Как человека, который не пропустил ни одного выпуска Dateline за 10 лет, Пэм сразу же привлекла меня на фоне других криминальных историй тем, что, хотя с первого взгляда в ней есть все перипетии захватывающей тайны убийства, на самом деле это история персонажа, которая глубоко отражает американский ландшафт», — сказала Борсицки.