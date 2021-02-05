«Команда 29» запустила ютьюб-проект о России. Но съемки срываются из‑за арестов героев интервью

Объединение юристов и журналистов «Команда 29» запустило ютьюб-проект «Команда», посвященный общественно-политической жизни в России. Но съемки выпусков срываются из‑за арестов героев. Об этом создатели шоу рассказали «Афише Daily».

Ведущим серии интервью должен был стать активист и фигурант «московского дела» Константин Котов, осужденный по «дадинской» статье. Он должен был встретиться, в частности, с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым и участницей Pussy Riot Марией Алехиной.

Из‑за арестов и обысков в последние недели съемки неоднократно переносились, а ведущим первого выпуска в итоге стал руководитель медиа-отдела «Команды 29» Максим Заговора. В следующих видео его заменят другие активисты (будет среди них и Котов).