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«Команда 29» запустила ютьюб-проект о России. Но съемки срываются из‑за арестов героев интервью

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:48

Объединение юристов и журналистов «Команда 29» запустило ютьюб-проект «Команда», посвященный общественно-политической жизни в России. Но съемки выпусков срываются из‑за арестов героев. Об этом создатели шоу рассказали «Афише Daily».

Ведущим серии интервью должен был стать активист и фигурант «московского дела» Константин Котов, осужденный по «дадинской» статье. Он должен был встретиться, в частности, с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым и участницей Pussy Riot Марией Алехиной.

Из‑за арестов и обысков в последние недели съемки неоднократно переносились, а ведущим первого выпуска в итоге стал руководитель медиа-отдела «Команды 29» Максим Заговора. В следующих видео его заменят другие активисты (будет среди них и Котов).

Гостем дебютного эпизода «Команды» стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов». Он обсудил с Заговорой политизацию и поляризацию СМИ, освещение протестов, безопасность журналистов и дела против Алексея Навального и Маргариты Юдиной.

Следующую серию проекта можно будет посмотреть через неделю. Выпуски планируют публиковать по четвергам. Их целью станет борьба за отстаивание справедливости в делах, которые касаются свободы информации, то есть соблюдения статьи 29 Конституции РФ.

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