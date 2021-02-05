Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил The Bell со ссылкой на газету Wyborcza.

По мнению Валенсы, Навальный заслуживает награды за его «отважную работу по разоблачению коррупции, защиту политического плюрализма и противодействие все более авторитарному режиму Российской Федерации».

«Главный российский борец с коррупцией ведет схватку с тоталитаризмом за идеалы демократии, основных прав, свобод человека и главенства закона, точно так же, как я боролся в коммунистической Польше несколько десятилетий назад», — написал Валенса.

Лех Валенса получил Нобелевскую премию мира в 1983 году с формулировкой «Как борец за права человека». В связи с этим он имеет право выдвигать кандидатов на награду. Ранее на нее также номинировали движение Black Lives Matter.