Мещанский суд закрыл либертарианский клуб «Новая искренность» на три месяца

Московский Мещанский суд на 90 дней закрыл клуб Михаила Светова «Новая искренность», пишет владелец в телеграм-канале «Комитет по Этике». В декабре там прошло мероприятие «Открытой России».

Сотрудница Роспотребнадзора опечатала клуб сразу после корпоратива в декабре. Суд должен был состояться через семь дней, но его откладывали больше месяца. Сотрудники «Новой искренности» подали иск против ведомства, только после этого делом занялся Мещанский суд.

Новогодний корпоратив прошел 23 декабря, после этого работа клуба была приостановлена из‑за нарушения масочного режима. «Все, кто приходил к нам в гости, знают, что у нас везде расставлены санитайзеры, а на входе раздают маски и перчатки. Это политическое давление», — заявил Светов.

«Новая искренность» проработала всего месяц — заведение открылось на Чистых прудах в Москве в ноябре 2020 года. На открытии были заявлены выступления московских музыкантов, но многие из них отказались, узнав о причастности Светова к проекту. «Афиша Daily» подробно разбиралась в этой ситуации.