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Люди в красном: в соцсетях запустился флешмоб в поддержку Юлии Навальной

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:13

В соцсетях запустился флешмоб в поддержку супруги Алексея Навального. Под хэштегом #негрустивсебудетхорошо тысячи людей разместили свои фотографии в красной одежде — в толстовке такого цвета Юлия Навальная была на заседании суда 2 февраля.

Только в одном Instagram появились уже более 8 тыс. публикаций. Акцию организовала фэшн-журналистка и автор телеграм-канала Good morning, Karl! Катя Федорова. К ней присоединились популярные блогеры (например, телеведущая Аврора) и российские модные издания Vogue и Harper’s Bazaar.

По словам Федоровой, флешмоб стал «эмоциональным решением» и желанием проявить неравнодушие в ответ на решение суда в отношении Алексея Навального и массовые задержания его сторонников.

«Мне очень хотелось, чтобы у моих подписчиков и других людей был какой‑то простой и очень заметный, видимый (ведь красный цвет, он очень яркий) способ поддержать, выразить свою позицию», — рассказала журналистка.

Вечером 2 февраля Мосгорсуд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» — 3,5 года лишения свободы — на реальный. С учетом проведенных под домашним арестом месяцев политику придется провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. После этого в городах России начались стихийные митинги в поддержку оппозиционера. На них, по информации «ОВД-инфо», задержали 1463 человек.

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