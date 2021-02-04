Фонды поддержки онкобольных смогут возить подопечных бесплатно на такси «Яндекса»

Пять фондов поддержки онкобольных смогут возить своих подопечных бесплатно на такси «Яндекса». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Инициатива стала частью программы «Помощь рядом», в которой участвуют фонды AdVita, «Живой», «Настенька», «Добрый дом» и Фонд борьбы с лейкемией. В феврале на эту программу будет выделено 5 миллионов рублей.

Помочь фондам могут и обычные пользователи — для этого достаточно подключить округление в «Яндекс Go» или сделать пожертвование на сайте «Помощи рядом».

«Лечиться от рака нелегко, и меньше всего в такой ситуации хочется думать о том, как добираться на лечение. Бесплатные поездки на такси дают онкобольным возможность реже пропускать визиты к врачу, безопасно и комфортно добираться на процедуры или реабилитацию, избавляют их от части забот, позволяя сосредоточиться на главном», — сказала руководитель «Помощи рядом» Ольга Никитушкина.

Программа «Помощь рядом» существует с марта 2020 года. Она предоставляет благотворительным фондам бесплатный доступ к сервисам и технологиям «Яндекса», а также помогает бесплатными поездками тем, кому сложно передвигаться по городу.