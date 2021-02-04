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Исследование: за 2020 год на руководящих позициях не стало больше женщин

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:05

В 2020 году из‑за пандемии коронавируса максимальное число сотрудников перешли на удаленный и гибкий рабочий график, однако это не помогло женщинам быстрее продвигаться по службе. Об этом «Афише Daily» сообщили в международной ассоциации Global Women in PR

Исследователи проанализировали рабочие практики и особенности бизнеса в области связей с общественностью во всем мире. Они обнаружили, что мужчины по-прежнему занимают 64% руководящих позиций в компаниях.

При этом 80% опрошенных ассоциацией работников сферы пиара убеждены, что присутствие женщин в совете директоров улучшает деловой процесс. Кроме того, 89% специалистов считают, что для карьерного продвижения женщин делается недостаточно.

Самым большим препятствием лидерству в бизнесе для женщин становятся обязанности по уходу за детьми — это отметили 78% респондентов. Почти половина женщин (47%) и вовсе рассказали, что материнство отрицательно сказалось на их карьере.

Среди других факторов — нехватка баланса между работой и личной жизнью, отсутствие гибкого рабочего графика, недостаточная прозрачность при найме, а также то, что мужчины повышают по службе сами себя.

Улучшить ситуацию, по мнению участников опроса, могло бы позиционирование женщин старшего возраста как ролевых моделей и гибкие рабочие процессы. С последним помогла пандемия, однако многие женщины, как оказалось, страдают из‑за размытия границ между домом и работой.

«Удаленная работа принесла с собой гибкость планирования домашних и семейных дел и балансирования их с рабочим процессом. При этом мы видим, что качество работы абсолютно не пострадало. Конечно, в данный момент все еще пытаются окончательно выстроить свою жизнь с учетом новых реалий, но абсолютно очевидно, что сложившаяся ситуация может обеспечить женщинам в пиаре перезагрузку, и преобразования будут быстрыми, как никогда», — отметила соосновательница GWPR Russia Наталья Бучельникова.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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