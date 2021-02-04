Власти просят геолокацию россиян, Маск меняет крипторынок мемами и другие новости дня

Комиссия Совфеда предложила наказывать соцсети за призывы к незаконным акциям. Санкции предлагают разные — от административных штрафов до полной блокировки платформ.

Минцифры может предоставить госорганам доступ к звонкам и геолокации без решения суда. Это нужно, чтобы искать пропавших людей, уверяют чиновники.

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из‑за ситуации с Навальным. Имен в документе пока нет, а среди возможных ограничений — заморозка активов и отказ в выдаче виз.

В России за сутки выявили 16 714 случаев коронавируса, а общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 3 917 918. В Московском патриархате сказали, что за время пандемии от COVID-19 умерли 145 священников РПЦ.

В Британии 19-летний юноша почти год провел в коме после автомобильной аварии. Он дважды переболел COVID-19, но ничего о нем не знает.

Гостям Олимпийских игр в Токио в 2021 году запретят петь и кричать на стадионах. Вместо этого зрители смогут выражать эмоции аплодисментами.

Илон Маск поднял стоимость мемной криптовалюты Dogecoin на 50% благодаря паре твитов. За последнюю неделю ее курс поднялся уже на 563%.

Итальянская мафия запретила медикам включать сирены на машинах скорой помощи. Их звук похож на сигнал полиции и распугивает наркоторговцев и клиентов.

Австралийские ученые разгадали секрет мумии в глиняной оболочке. Оказалось, что глиняный чехол сохранял тело усопшей от рассыпания.

Megan Thee Stallion и DaBaby выпустили клип, в котором устроили настоящий хаос в магазине игрушек. А Саша Бортич снялась в клипе вокалиста System of a Down — он выйдет уже завтра.

Эмма Стоун сыграет эротоманку из 90-х в новом фильме Йоргоса Лантимоса. Картина станет уже вторым совместным проектом актрисы и режиссера.

Киноклуб «Афиша» покажет «Персону» — экзистенциальную драму Ингмара Бергмана. Сеанс пройдет 16 февраля в кинотеатре «Формула Кино Европа».