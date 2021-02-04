перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
🚀 Власти просят геолокацию россиян, Маск меняет крипторынок мемами и другие новости дня 20:36 Дайджест
Украина проведет поведенческое исследование геев. Оно установит масштаб и риски распространения ВИЧ 20:14
Илья Лагутенко и Кудмир Катица выпустили диджитал-перформанс на стихотворение Осипа Мандельштама 20:03
HSE Art Galler проведет выставку работ современных звуковых художников 18:36
Беременную женщину из Гатчины не пустили в роддом. Она родила в машине 18:27
Navalny/Instagram Навальный будет лично присутствовать на суде по делу об оскорблении ветерана
Навальный будет лично присутствовать на суде по делу об оскорблении ветерана 18:10
Итальянская мафия запретила медикам включать сирены на машинах скорой помощи 17:25
Киноклуб «Афиша» покажет «Персону» — экзистенциальную драму Ингмара Бергмана 17:18
Саша Бортич снялась в клипе фронтмена System of a Down Сержа Танкяна 17:15
Власти Крыма предложили отслеживать деятельность и местоположение чиновников 16:43
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио извинился за сексистские высказывания после скандала в соцсетях
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио извинился за сексистские высказывания после скандала в соцсетях 16:29
Илон Маск поднял стоимость мемной криптовалюты Dogecoin на 50% благодаря паре твитов 16:25
Death from Above 1979 анонсировали новый альбом и показали клип на трек «One + One» 15:50
Ректор ВШЭ рассказал об информационной атаке сторонников Навального 15:30
«Дом-2» по ошибке чуть не купил сталинскую высотку в Москве 14:42
Эмма Стоун сыграет эротоманку из 90-х в новом фильме Йоргоса Лантимоса 14:38
tracy-le-blanc-67789/Pexel Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям
Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям 14:32
Режиссер Василий Сигарев стал новым героем «вДудя» 13:58
Megan Thee Stallion и DaBaby разносят магазин игрушек в клипе «Crybaby» 11:55
В России за сутки выявили 16 714 случаев коронавируса 11:20
Отключить рекламу

Украина проведет поведенческое исследование геев. Оно установит масштаб и риски распространения ВИЧ

Семён Гудошников
Сегодня в 20:14

Украинский Минздрав выделит деньги на «биоповеденческое исследование среди мужчин, которые имеют сексуальные связи с мужчинами». Тендер опубликован на сайте госзакупок Украины.

Максимальная цена контракта — 10 млн гривен (27,2 млн рублей), но она может уменьшиться в ходе торгов, пояснили в Минздраве. Средства выделят в рамках американской программы «Чрезвычайный план президента США для оказания помощи в связи со СПИДом» (PEPFAR).

Заказчику предстоит опросить 6900 человек из 16 украинских городов. У респондентов узнают, склонны ли они к поведению, которое может увеличить риски распространения ВИЧ. Кроме того, всем участникам проведут быстрые тесты на ВИЧ, гепатиты B и C, а также сифилис. Каждому опрошенному заплатят по 120 гривен (326 рублей).

Цель исследования — определить масштаб распространения ВИЧ среди гомосексуалов и риски распространения инфекции как в ключевой группе, так и за ее пределами. Это поможет Украине разработать эффективную программу профилактики ВИЧ и СПИДа.

Новость вызвала резонанс в СМИ, и украинский Минздрав выпустил специальное пояснение, почему такая работа властям кажется важной. Ведомство заявило, что подобные исследования — неотъемлемая часть эпидемиологического надзора, и они используются в странах по всему миру. ВОЗ, UNAIDS и CDC рекомендуют их проводить раз в три-четыре года.

Биоповеденческие исследования геев в Украине организуют с 2009 года. В 2019 году в опрос впервые включили трансгендерных людей.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
ВОЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить