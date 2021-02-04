Украина проведет поведенческое исследование геев. Оно установит масштаб и риски распространения ВИЧ

Украинский Минздрав выделит деньги на «биоповеденческое исследование среди мужчин, которые имеют сексуальные связи с мужчинами». Тендер опубликован на сайте госзакупок Украины.

Максимальная цена контракта — 10 млн гривен (27,2 млн рублей), но она может уменьшиться в ходе торгов, пояснили в Минздраве. Средства выделят в рамках американской программы «Чрезвычайный план президента США для оказания помощи в связи со СПИДом» (PEPFAR).

Заказчику предстоит опросить 6900 человек из 16 украинских городов. У респондентов узнают, склонны ли они к поведению, которое может увеличить риски распространения ВИЧ. Кроме того, всем участникам проведут быстрые тесты на ВИЧ, гепатиты B и C, а также сифилис. Каждому опрошенному заплатят по 120 гривен (326 рублей).

Цель исследования — определить масштаб распространения ВИЧ среди гомосексуалов и риски распространения инфекции как в ключевой группе, так и за ее пределами. Это поможет Украине разработать эффективную программу профилактики ВИЧ и СПИДа.

Новость вызвала резонанс в СМИ, и украинский Минздрав выпустил специальное пояснение, почему такая работа властям кажется важной. Ведомство заявило, что подобные исследования — неотъемлемая часть эпидемиологического надзора, и они используются в странах по всему миру. ВОЗ, UNAIDS и CDC рекомендуют их проводить раз в три-четыре года.

Биоповеденческие исследования геев в Украине организуют с 2009 года. В 2019 году в опрос впервые включили трансгендерных людей.