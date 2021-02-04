Noize MC проведет в Adrenaline Stadium отмененный ноябрьский концерт

Noize MC ( Иван Алексеев ) проведет 3 апреля в Adrenaline Stadium большой сольный концерт. Изначально он должен был пройти в ноябре на «ВТБ Арене», но его перенесли на неопределенный срок из‑за пандемии COVID-19.

Обладатели билетов на танцпол могут пройти в ту же зону. Билеты в фан-зону открывают также доступ к танцполу с ранним запуском. Билеты в сектора придется вернуть через операторов. Купить новые можно на личном сайте Noize MC.

В Adrenaline Stadium музыкант представит шоу «Все как у людей», которое готовилось в течение всего года. Это история об одном человеке, которую рассказывает коллектив Алексеева с помощью «саркастического рэпа на злободневные темы, искрометного фристайла и самых романтических признаний в любви».

Тур по России начнется 3 апреля в Москве и пройдет еще в 9 городах: Воронеже, Краснодаре, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Из‑за пандемии COVID-19 было отложено множество концертов. Например, американский певец Ленни Кравиц отменил европейские гастроли. Некоторые российские площадки, которые проводили массовые мероприятия, были оштрафованы. В том числе «Гранд-холл Сибирь» после выступления Zivert и «Главклуб» из‑за концерта «Кровостока».