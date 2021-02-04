Илья Лагутенко и Кудмир Катица выпустили диджитал-перформанс на стихотворение Осипа Мандельштама

В ролике, снятом художницей-аниматором и режиссером Александрой Бразгиной, сочетаются 3D-техники и рисованная анимация. По словам создателей, видео «погружает в мир цифрового хаоса» и вместе со зрителями ищет из него выход.

Илья Лагутенко и Кудамир Катица (Андрей Антонец) выпустили диджитал-перформанс на стихотворение Осипа Мандельштама «Раковина». Клип появился на ютьюб-канале группы «Мумий Тролль».

«Трек Ильи и Андрея „Раковина“ подтолкнул меня к такому решению, к размышлениям о противодействии предначертанной матрицы и творческого поиска», — рассказала Бразгина.

Лагутенко хотел бы, чтобы клип в будущем рассказал потомкам о том, «куда были устремлены наши душевные поиски». «Сюжет этого цифрового путешествия состоит в рождении каждого из нас из ниоткуда и ухода в никуда — в попытке обнаружить свое предназначение, дар, талант», — поясняют авторы ролика.

«То, что получилось, — это попытка расслышать поэзию в ее непривычном, неожиданном звучании. В результате звучит нечто неоднозначное ритмически и музыкально», — отметил Катица.

Трек «Раковина» входит в трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда», вышедший к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. Помимо него в релиз вошли еще 20 песен.