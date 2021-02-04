Арт-галерея ВШЭ проведет выставку с работами современных звуковых художников

С 8 по 28 февраля в Арт-галерее Школы дизайна ВШЭ пройдет выставка от студентов вуза и современных саунд-художников «Соник-фикшн: проектируя звучащие миры». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба Школы.

На выставке саунд-арта будут представлены работы таких художников, как Lisokot, Павел Миляков, Влад Добровольский и Perilla. Вместе с ними свои проекты покажут студенты факультета «Саунд-арт и саунд-дизайн».

«Соник-фикшн» — это фантазийные вселенные, которые становятся реальными. Пространство заполняется звуком с помощью многоканальной аудиосистемы и погружают слушателя в произведение.

Посетителям нужно будет выбрать мир, с которым они хотят познакомиться: апокалиптическим, разрушаемым наводнениями и эпидемиями, или утопичным, где гармонично сосуществуют друг с другом животные, природы и искусственный интеллект. Перемещаясь от одного источника звука к другому, слушатель сам составит маршрут и сценарий прослушивания работ.